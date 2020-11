Am 13. September war Bürgermeister Wolfgang Pieper von Telgtes Bürgern mit überwältigenden 86,2 Prozent im Amt bestätigt worden. In der konstituierenden Ratssitzung am Dienstagabend im Bürgerhaus wurde er vom Alterspräsidenten Dr. Hartmut Pfeiffer vereidigt und offiziell in sein Amt eingeführt. Als äußeres Zeichen wurde dem neuen und alten Stadtoberhaupt die Amtskette umgehängt. Der Grünen-Politiker geht in seine dritte Amtszeit. Seit 2010 steht er an der Spitze der Stadt. Gewählt wurden auch die stellvertretenden Bürgermeister. Tatjana Scharfe ( Grüne ) löst Karl-Heinz-Greiwe (CDU) als ersten stellvertretenden Bürgermeister ab. Gerrit Domen­ghino (CDU) übernimmt das Amt des zweiten Stellvertreters von Tatjana Scharfe.