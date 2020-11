In wenigen Tagen sollen bereits die Vorarbeiten beginnen: Auf dem Friedhof in Westbevern wird in den nächsten Wochen ein weiterer „grüner Raum der Erinnerung“ entstehen. Dafür arbeiten die Gärtnereien Böttcher und Große Jäger eng zusammen. Zudem ist Friedhofsgärtner Rainer Woltering mit im Boot.