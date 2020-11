Gesundheitsamt richtet sich nach RKI-Vorgaben

„Wir lassen unseren Sohn jetzt erst einmal zu Hause“, sagt die Telgterin Ursula Drohsin-Brunnbauer. Der Grund: Ihr Sohn Jonas Brunnbauer arbeitet in der Telgter Werkstatt von Westfalenfleiß, wo es in den vergangenen Tagen zwei akute Corona-Fälle gegeben hat. „Nach einem Betreuer ist nun auch eine Werkstattbesucherin positiv getestet. Auch wenn mein Sohn nicht in ihrer Arbeitsgruppe ist, kann ich ihn nicht nach Kontakten zu ihr befragen, ebenso wenig wie die anderen fünf, die noch in seiner Arbeitsgruppe sind“, schildert Drohsin-Brunnbauer die Situation des 23-Jährigen mit Down-Syndrom. Deswegen halte sie es für dringend erforderlich, dass alle Werkstattmitglieder getestet werden, um auszuschließen, dass sich die Infektionskette dort fortsetzt. Denn „Kontaktverfolgung im herkömmlichen Sinne ist bei einer Gruppe von behinderten Menschen nicht möglich“, sagt die Telgterin.

Was sie am meisten irritiert: „Es wird so viel über die neuen Schnelltests berichtet, die vor allem in den Altenheimen und Behinderteneinrichtungen zum Einsatz kommen sollen.“ Hier würde in der Hinsicht nichts passieren und das, obwohl NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann versprochen habe, bevorzugt die vulnerablen Gruppen (Ältere und Behinderte) zu testen.

Kerstin Butz vom Kreis Warendorf sagt dazu: „Wir richten uns nach den Vorgaben des RKI .“ Das bedeute, dass im Falle einer Infektion die gesicherten Kontaktpersonen der ersten Kategorie getestet würden. „Das heißt die Personen, die einen längeren (ab 15 Minuten) und engen (face-to-face) Kontakt zu dem Infizierten gehabt haben, sind zu testen und in Quarantäne zu setzen“, erläutert Dr. Anna Arizzi Rusche, Sachgebietsleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst beim Kreis Warendorf. Die komplette Einrichtung werde nur abgestrichen, wenn es ein großes, diffuses Ausbruchsgeschehen gebe. Dennoch weißt die Amtsärztin darauf hin: „Für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind demnächst regelmäßige Schnelltests geplant.“ Kerstin Butz ergänzt allerdings: „Die Schnelltests ersetzen nicht den PCR-Test, den das Gesundheitsamt durchführt.“

„Unser Fachbereichsleiter steht in ständigem Austausch mit dem Gesundheitsamt“, sagt Birgit Honsel-Ackermann, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Westfalenfleiß. „Die Sorgen der Eltern behinderter Kinder können wir verstehen und nehme diese auch Ernst.“ Deswegen tue man alles was möglich ist und bleibe auch dran, um weitere Testungen zu ermöglichen. Doch „die Gesundheitsämter sind alle überlastet. Aber auch die tun, was sie können“, ist Honsel-Ackermann überzeugt, so dass auch weitere Werkstattmitglieder künftig getestet werden können.

Das hofft Drohsin-Brunnbauer auch: „Die Behinderteneinrichtungen werden einfach oft vergessen.“ Denn ihr Sohn ginge furchtbar gerne in die Werkstatt und nach den drei Monaten, die er bereits zu Beginn des Jahres zu Hause bleiben musste, wünscht sie sich, dass er bald wieder dorthin gehen kann.