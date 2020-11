Christiane Conze freute sich, Richard Rauer , Polizeihauptkommissar aus Warendorf, am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium begrüßen zu dürfen. Da die Verkehrssicherheitskampagne für die Jahrgangsstufe fünf im vergangenen Jahr ausgefallen war, war es umso erfreulicher, dass diese Veranstaltung nun stattfinden konnte.

Nachdem vor der ersten Stunde an der August-Winkhaus-Straße eine Beleuchtungskontrolle durchgeführt worden war, wies Richard Rauer die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen in der zweiten Stunde auf die Verkehrssicherheit ihrer Zweiräder – insbesondere in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit – hin.

In der dritten Stunde wurde ein Fahrradcheck durchgeführt. Dabei wurde nicht nur die Verkehrssicherheit geprüft, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Reflektoren, die Bremsen, aber auch auf den Helm gelegt.

Besonders zufrieden zeigte sich Rauer mit dem Ergebnis: Bei den 67 überprüften Fahrrädern hatten lediglich vier Mängel. „Ein tolles Ergebnis“, heißt es im Bericht der Schule.