Alljährlich findet unter anderem vor dem Mahnmal am Telgter Friedhof eine gemeinsame Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Stadt Telgte statt. Die traditionsreiche Gedenkveranstaltung sollte ursprünglich am Sonntag, 15. November, unter Beteiligung des Männergesangsvereins, weiterer Vereine und Verbände sowie interessierter Bürger stattfinden.

„Eine Durchführung des Gedenkens ist derzeit unter Corona-Bedingungen leider nicht möglich“, teilt Marc-André Spliethoff die Entscheidung der Telgter Stadtverwaltung mit.

Trotz der Absage werden jedoch – ohne Begleitprogramm und ohne weitere Beteiligte – am Mahnmal Kränze als äußeres Zeichen von Stadt und Volksbund niedergelegt. Damit wird des Gedenkens an die Gefallenen, Vermissten, Verwundeten, Vertriebenen, Verfolgten und Ermordeten des Nazi-Terrorregimes und der beiden Weltkriege und aller Kriege an diesem besonderen Tag Rechnung getragen, aber ebenso vorsichtig und angemessen auf die aktuelle Ausnahmesituation und die geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie reagiert.