„Shopping-Kalinen“ gekürt

Die Telgter Hanse hatte zu einem verkaufsoffenen langen Samstag eingeladen und mit unterschiedlichen Aktivitäten für zusätzliche Attraktivität gesorgt. Denn Kreativität, Engagement und pfiffige Ideen sind im Einzelhandel gefordert, um Besucher und Kunden in die Innenstadt zu locken. Und obwohl Gaststätten aufgrund des Teil-Lockdowns derzeit geschlossen sind, zog es am Samstag viele Menschen in die Innenstadt. Diese verteilten sich jedoch über den ganzen Tag. Kaffee und Kuchen oder Eis – das alles für „to-go“ – gab es bei wunderschönem Herbstwetter zu genießen.

„Was im Bereich der Coronaauflagen möglich war, haben wir genutzt“, beschreibt die Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock und fügt im Resümee hinzu: „Die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften einschließlich das Tragen des Mund- und Nasenschutzes wurden eingehalten.“

18 Hansemitglieder waren dabei, hatten ihre Geschäfte geöffnet und nutzten das schöne Wetter auch teilweise dazu, ihr Sortiment vor dem Ladenlokal anzubieten. Zudem gab es in den teilnehmenden Geschäften 475 Martinsgänseplätzchen für zwei Euro zu erwerben. Die Hälfte des Erlöses spendet die Kaufmannschaft an das Frauenhaus.

Wie gut die Geschäftswelt miteinander kooperiert, zeigte die Gemeinschaftsaktion zur ersten „Telgter Shopping-Kaline“ (Kaline ist Masematte und heißt Mädchen). Zwei Telgterinnen waren dazu auserkoren worden, in die Rolle der „Telgter Shopping Kaline“ zu schlüpfen: Britta Müller und Sabine Schwertner präsentierten sich nach dreistündiger Erlebnis- und Einkaufstour auf der Kapellenstraße in neuer Garderobe. Britta Müller und Sabine Schwertner hatten sich im Fitness-Studio La Vita und im Salon Indra Fürstenberg um diesen Titel beworben und gewonnen. Als „Telgter Shopping-Kaline“ wurden sie mit Einkaufsgutscheinen von sieben Telgter Geschäften ausgestattet. Am Samstagvormittag gab es zunächst bei der Mitinitiatorin Indra Fürstenberg die Einweisung. Dann ging es los: Drei Stunden lang hatten Britta Müller und Sabine Schwertner Zeit, ihre Traumkleidung, Schuhe und Accessoires zu finden, sich frisieren und schminken zu lassen. „Pimpe Dein Lieblings-Kleidungsstück“ lautete das Motto. Zum guten Schluss präsentierten sie sich auf dem „Laufsteg Kapellenstraße“, allerdings ohne Publikum. Ihnen hatte es viel Spaß gemacht und bei dieser Einkaufstour durch die Innenstadt hatten sie erlebt, wie vielseitig, modern und abwechslungsreich die Angebotspalette des stationären Einzelhandels ist. Ihre Empfehlung: „Es lohnt sich, diese Art von Einkaufstour auch privat zu organisieren.“ Dieses Projekt – so die Initiatoren – werde sicherlich eine Fortsetzung finden.

An der Kapellenstraße befindet sich auch die Buchhandlung „LesArt“. Hier hatte die Inhaberin mit ihrem Team einen freien Tag eingelegt. Mit Franz Nolle, Norbert Woestmeyer, Christian Nachtigäller und Manne Spitzer übernahmen vier Männer, literaturbegeisterte Leser, Autoren und Literaturverbreiter, ungewohnte Tätigkeiten: Beratung, Bestellung oder kunstvolles Verpacken der Bücher. „Ja, wir hatten viel Spaß und unsere vorwiegend weibliche Kundschaft nahm unsere Buchberatung dankend an“, freute sich das Männerquartett.

Der nächste lange Samstag ist für den 5. Dezember geplant, heißt es von der Telgter Hanse.