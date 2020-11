Fünf spannende, nervenaufreibende Tage hat Andrew Celiker durchlebt. Alle drei Stunden ist er nachts aufgestanden, um zu gucken, ob das Pendel bei der US-Wahl endlich zugunsten von Joe Biden ausgeschlagen hat. Nach dem Urnengang am Dienstag konnte der Westbeverner, der sich so sehr einen Sieg der Demokraten über Donald Trump gewünscht hatte, am Samstag endlich durchatmen. Um kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit wurde der Sieg Bidens und seiner künftigen Vize-Präsidentin Kamala Harris offiziell verkündet.

Andrew Celiker ist froh, dass die Zeit Trumps im Weißen Haus nun am 20. Januar endet. Eine weitere Amtsperiode des umstrittenen Präsidenten hätte seiner Ansicht Nachwirkungen für die ganze Welt gehabt. Dieses Wahlergebnis sei gut für die gesamte Staatengemeinschaft. Celiker warnt aber davor zu glauben, dass von einem Tag auf den anderen alles besser wird. „Biden hat einen langen Weg vor sich“, sagt der Westbeverner. Die Corona-Pandemie, wirtschaftliche Probleme und auch Arbeitslosigkeit stellten neben der gespaltenen Gesellschaft Probleme dar, die nicht von einem Tag auf den anderen zu lösen seien. „Wir müssen Geduld mit Biden haben“, wünscht sich der 46-Jährige „Auf jeden Fall ist sein Sieg toll für alle Minderheiten und auch für Flüchtlinge. Da ist bei Trump alles schief gelaufen.“ Der Westbeverner hofft, dass Joe Biden seine Ankündigung auch wahr macht, der Präsident aller Amerikaner – und damit auch der republikanischen Wähler – zu sein. Trump sei hingegen nie der Präsident der demokratisch wählenden US-Bürger gewesen. „Wir brauchen gerade jetzt einen Charakter, der alle zusammenbringen kann“, so Celiker.

Auf das Verhalten Trumps angesprochen, kann er nur den Kopf schütteln. „Trump würde das Wahlergebnis nie anerkennen, auch wenn ihm dazu geraten wird. Das hängt einfach mit seinem Charakter zusammen. Aber eigentlich ist es auch egal, ob er es akzeptiert“, ist Andrew Celiker froh, dass ihm und seinen Landsleuten vier weitere Trump-Jahre erspart bleiben.