Zum Gedenken an die Novemberpogrome 1938 legte der Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“ am Montag ein Blumengesteck am Mahnmal in der Königstraße nieder. An dieser Stelle stand bis zum 10. November 1938 die Synagoge der jüdischen Gemeinde Telgte. Sie war erst 1875 errichtet worden.

Die antijüdischen Ausschreitungen, die von den Nationalsozialisten zynisch als „Reichskristallnacht“ bezeichnet wurden, erfolgten in Telgte einen Tag später als in den meisten Orten des Deutschen Reichs. Der Führer des örtlichen Reichsarbeitsdienstes hatte es zuvor abgelehnt, die Synagoge im Auftrag der SA einzureißen. Stattdessen vollzogen in der Nacht vom 10. zum 11. November SA-Einheiten aus Münster das Zerstörungswerk. Sie wurden dabei von zahlreichen Bewohnern der Emsstadt unterstützt und bejubelt. Die Synagoge wurde verwüstet, gebrandschatzt und vollständig zerstört.

Zu diesem Zeitpunkt lebten noch drei jüdische Familien mit insgesamt zwölf Personen im Stadtgebiet. Sie wurden gedemütigt, gehetzt, misshandelt und zum Teil verhaftet. Ihre Wohn- und Geschäftshäuser wurden beschädigt. Nur wenige Telgter Bürger kamen ihren bedrängten jüdischen Nachbarn zu Hilfe, heißt es in dem Bericht des Vereins „Erinnerung und Mahnung“.

14 Monate später, am 9. Januar 1941, meldete der Amtsbürgermeister von Telgte den Amtsbezirk als „judenfrei“. Nur vier jüdischen Mitbürgern war die Emigration gelungen. Die anderen wurden in Ghettos und Konzentrationslager verschleppt und kamen um. Einige der vertriebenen jüdischen Familien waren schon seit Jahrhunderten in Telgte ansässig. Außerdem fielen mehrere jüdische Patientinnen des St.-Rochus-Hospitals der Verfolgung zum Opfer.

Der Verein „Erinnerung und Mahnung“ gedenkt mit der Aktion der Opfer der antijüdischen Gewalttaten zurzeit des Nationalsozialismus. Neben dem Mahnmal in der Königstraße erinnern mehrere Stolpersteine sowie Gedenktafeln am Jüdischen Friedhof und am Emswehr an die 400-jährige Geschichte jüdischen Leben in der Stadt.

„Gerade in einer Zeit, in der wir mit Entsetzen beobachten, dass antisemitisch motivierte Gewalttaten wieder häufiger werden, sind die Erinnerung an die Gräuel und die Mahnung zu Toleranz und Gewaltfreiheit wichtiger denn je“, betonnen die Vereinsmitglieder.