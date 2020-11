Ins Auge von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autofahrern fallen im bepflanzten Innenbereich des Kreisverkehrs am Brinker Damm sofort das „Biber-Kunstwerk“ und das Wasserspiel. Angelegt wurde das Ganze von engagierten Bewohnern des Heidkamps und weiteren Helfern. Sie sorgen nicht nur für einen Hingucker, sie übernehmen auch die stetige Pflege, die mehrfach im Laufe eines Jahres ansteht.

Rund um den „Biber“, der ein Behandlung mit Spezial­öl erfährt, und das Wasserspiel stehen gerade beim Herbstputz das Säubern, das Zurückschneiden der Sträucher wie Lonicera, Bambus-Gras, Cotoneaster oder Lavendel, der sich nicht nur im Inneren des Kreisverkehrs, sondern auch in den Beeten der Ausgangsstraßen des Kreisverkehrs befindet.

In den genannten Bereichen werden nun auch verschiedene Sorten Blumenzwiebeln – Tulpen, Narzissen und Krokusse – gesetzt, damit sich im Frühling und Sommer ein schöner Anblick bietet. Das farbenprächtige Bild kann dann von der Holzbank, die sich in der Nähe befindet, genossen werden.

Die Umgebung wird zudem noch durch das Anbringen von Blumenampeln an den Laternen im Bereich Heidkamp, am Eingang zum Bahnweg sowie am Brückengeländer verschönert. Bunte Kugeln tragen in der Advents- und Weihnachtszeit ebenfalls zur Verschönerung des Dorfes bei. Passend zur Jahreszeit wird auch ein beleuchteter Weihnachtsbaum den Kreisel schmücken.

„Es gibt immer etwas zu tun. Wir haben einfach viel Freude daran, wenn sich ein schönes Bild für die Allgemeinheit ergibt“, erklärte das Team am Samstag im Anschluss an einen arbeitsreichen Herbsttag.