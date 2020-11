Flüge trotz Corona

Die Reisevereinigung Telgte zieht eine positive Jahresbilanz. Die Flugwettbewerbssaison, die wegen Corona verspätet begann, ist inzwischen beendet. Einige Brieftaubenzüchter waren besonders erfolgreich. Dazu zählt auch der Sendenhorster Alfons Gerwin , den der Vorsitzende der RV Telgte, Dieter Krüger , nach Telgte eingeladen hatte, weil sich dieser mit seinen schnellen Brieftauben in Deutschlands Eliteklasse einreihte. Zweimal platzierte Gerwin sich mit seinen Tauben auf Bundesebene im einstelligen Tabellenbereich. Für Dieter Krüger ein Grund, dem 79-jährigen Vereinskameraden persönlich zu gratulieren.

Seit 65 Jahren betreibt Alfons Gerwin dieses Hobby. „Brieftauben sind meine Leidenschaft und mein Hobby. Ich kann mich dabei entspannen, erholen und so meine Freizeit gestalten“, beschreibt Gerwin seine Motivation. In seinem „Brieftaubenhaus“ beherbergt er rund 100 Tauben. Er unterteilt sie in Reise-, Schönheits- und Zuchttauben. An 365 Tagen im Jahresverlauf kümmert er sich um sie: Er füttert sie und reinigt die Schläge.

Mit seinen 32 Reisetauben bestritt er in diesem Jahr insgesamt zwölf Distanzflüge. 22 Tauben gewannen Preise: „Brieftauben besitzen von Natur aus eine erstklassige Orientierungsfähigkeit und haben ein ausgezeichnetes Heimfindevermögen. Sie können Entfernungen von einigen hundert Kilometern in einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern zurücklegen“, beschreibt RV-Vorsitzender Dieter Krüger Erlebnis und Freude am Brieftaubensport. „Früher, als ich mit der Taubenzucht begann“, erzählt Alfons Gerwin, „war dieses Hobby ein Volkssport. Fast zu jedem Haus gehörte auch ein Taubenschlag. Das hat sich seitdem stark verändert. Wer will schon ein so aufwendiges Hobby betreiben“, bedauern die beiden Brieftaubenzüchter. Seine außergewöhnlichen Erfolge hinterlassen auch auf nationaler Ebene Spuren. Gerade erreichte er den vierten Platz unter über 20 000 Züchtern bei der Deutschen Meisterschaft der Fachzeitung „Die Brieftaube“. Die insgesamt 3720 Punkte sind das Ergebnis einer Teamleistung: Von seinen Tauben kamen die vier schnellsten in die Wertung. Diese nahmen an allen zwölf Distanzflügen teil. Bei der Deutschen Meisterschaft des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter belegte Alfons Gerwin mit seinem sechsköpfigen Taubenteam einen neunten Rang. Bei der Vereinsmeisterschaft der Reisevereinigung Telgte holten Gerwins Tauben fünf weitere erste Preise. „Ein großartiges Jahr“, bestätigt Dieter Krüger den Erfolg von Alfons Gerwin. Seine schönste Geschichte geht auf das Jahr 2013 zurück: Eine seiner Brieftauben wurde zu Deutschlands schönster Brieftaube gekürt.

Diese inzwischen zwölf Jahre alte Taube besitzt er heute noch, und sie erfährt von ihm eine besondere lebenslange Betreuung. Beim Besuch beim Vorsitzenden Dieter Krüger hatte er sie mitgebracht. Gerade hatte die Reisevereinigung Telgte ihre Flugsaison mit dem letzten Jungtaubendistanzflug beendet. Dabei belegte Krüger den zweiten Platz.

Für den November plant der Verein seine Brieftaubenausstellung durchzuführen. „Wir arbeiten an einem Hygienekonzept und wünschen uns diesen gemeinsamen Jahresabschluss im Kiebitzpohl.“