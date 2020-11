Auf dem Dach des Baubetriebshofes wurde kürzlich in Kooperation mit den Stadtwerken Ostmünsterland eine Photovoltaikanlage installiert. Das Besondere an dieser Anlage ist, dass es die erste ist, die zur Eigenstromversorgung des Gebäudes beiträgt. Der Stromkauf aus dem Netz wird dadurch künftig ungefähr halbiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Telgter Stadtverwaltung.

Die bislang existierenden Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden gehören nämlich der Telgter Bürgerenergie Genossenschaft, die den erzeugten Strom vollständig in das öffentliche Netz einspeisen. Mit einer installierten Leistung von 20,4 Kilowattpeak wird ein jährlicher Ertrag von rund 18 500 Kilowattstunden klimafreundlichen Solarstroms erwartet – was ungefähr dem Verbrauch von viereinhalb Vier-Personen-Haushalten entspricht.

Der Baubetriebshof wurde als erstes ins Auge gefasst, um das dort vorhandene E-Auto für die Stadtreinigung zumindest teilweise mit Eigenstrom aufladen zu können. Weil der Strombezug aller städtischen Gebäude schon vor Jahren auf Ökostrom umgestellt wurde, erbringt die Photovoltaik-Anlage eine Kohlendioxid-Einsparung von zusätzlich knapp vier Tonnen pro Jahr für die Netzeinspeisung des Stroms, der nicht im Baubetriebshof verbraucht wird.

„Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach rechnen sich noch immer und helfen, der sich zuspitzenden Klimakrise zu begegnen. Weitere sollen folgen“, fasst Klimaschutzmanager Marco Imberge zusammen.