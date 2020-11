Pfarrer Hermann Ulbrich ist am 6. November im Alter von 92 Jahren gestorben. Dies teilte das Bischöfliche Generalvikariat Münster mit. Ulbrich wurde am 26. Januar 1928 in Warendorf geboren und empfing am 21. Dezember 1953 in Münster die Priesterweihe.

Zunächst war er Präfekt am Collegium Johanneum in Ostbevern. 1958 wurde er Kaplan in der Basilika St. Marien Kevelaer, 1962 wechselte er als Kaplan nach St. Felizitas Lüdinghausen. 1966 übernahm er die Pfarrstelle St. Johannes in Telgte, 1969 die Aufgaben des Dechants und 1981 die des Definitors im Dekanat Telgte. Auch nach seiner Emeritierung blieb er in Telgte. Zuletzt lebte er im Altenheim Maria Rast.

Am 15. November wird um 16 Uhr in der Propsteikirche St. Clemens für den Verstorbenen gebetet. Die Beerdigung ist am 16. November um 14.15 Uhr auf dem Telgter Friedhof. Anschließend erfolgt um 15 Uhr das Requiem in der Propsteikirche St. Clemens.