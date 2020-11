Die Stadtverwaltung soll, wenn es nach der CDU geht, einen Basketballkorb auf dem befestigten Vorplatz des Bolzplatzes am Heidkamp in Vadrup aufstellen. Einen dementsprechenden Antrag haben die Christdemokraten für die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Sport und Soziales am 3. Dezember formuliert.

Wer Basketball spielen wolle, der finde derzeit nur auf dem Schulhof in Westbevern-Dorf dazu die Möglichkeit. In Vadrup sei das bislang nicht der Fall. „Dabei gab es damals in Vadrup einen Korb, der vor Jahren an der Grundschule montiert wurde und sowohl bei den Grundschülern als auch bei den Jugendlichen regelmäßig genutzt wurde“, schreibt die CDU. „Leider gab es Jahre später Beschwerden von Anwohnern, da am Wochenende und in den Ferien bis in die späten Abendstunden dort gespielt wurde.“ Als Lösung sei eine Fläche vor dem Bolzplatz in Vadrup gepflastert und der Korb dort am Ballfangzaun aufgehängt worden. Doch auch dieser sei später, obwohl noch funktionstüchtig, abgebaut worden.

Die CDU wünscht sich, dass die Anwohner in die Überlegungen mit einbezogen werden.