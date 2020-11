Die „Baumgalerie“ an der Bundesstraße 51 ist vielen Menschen noch gut im Gedächtnis. Mit der neuen „Schärpengalerie“ lädt die Bürgerinitiative B 51 Telgte alle Bürgerinnen und Bürger ein, „Schärpe“ für eine nachhaltige Verkehrspolitik zu zeigen. Dass dabei die B 51 in ihrer Zweispurigkeit und damit die Natur- und Kulturgüter entlang der Straße erhalten bleiben, versteht sich von selbst. Damalige wie auch jetzige Initiatorin der Idee ist BI-Mitglied Daniela Kaminski .

Rote Schärpen um Bäume in Privatgärten, rote Schleifen am Hundehalsband oder Kinderwagen, rote Bänder an Rädern, so stellt sich die Bürgerinitiative die Aktion vor. Start ist am Samstag, 14. November. „Diese Aktion passt gut in die Coronazeit,“ erklärt Maria Odenthal-Schnittler vom Verein. „Wir wollen allen die Möglichkeit geben, etwas zu tun und Zeichen zu setzen, ohne sich bei einer größeren Veranstaltung zu gefährden.“

Die BI bittet alle Teilnehmenden darum, Fotos ihrer kreativen Dekorationen an die BI – info@bi-b51-telgte.de – zu schicken. Die Fotos werden auf der Website der BI gezeigt und die drei originellsten werden prämiert.

Aktivitäten wie Vorträge, Bastelaktionen in der Weihnachtszeit und Exkursionen sind wegen der Coronaregelungen erst einmal nicht planbar. Dennoch bleibt die BI aktiv, informiert über Newsletter und soziale Medien. „Die Bürgerinnen und Bürger wollen aber auch selber aktiv werden“, so die Erfahrung der Initiative aus der „Baumgalerie“.

Für die dezentrale „Schärpengalerie“ stellt die BI auch Schärpen und Schleifen zur Verfügung. Abgeholt werden können sie an diversen Stellen in der Innenstadt – beispielsweise im „2Heaven“, aber auch bei der Gärtnerei Woltering und bei „equi valent“ an der Galgheide.