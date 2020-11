Die Bürger in Telgte und Westbevern liegen beim verfügbaren Jahreseinkommen über dem Landesschnitt. Im Jahr 2018 verfügte jeder Einwohner in Nordrhein-Westfalen rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 22 294 Euro. In Telgte waren es 25 449 Euro. Diese Zahlen weist die vom Landesamt für Information und Technik veröffentlichte Einkommensstatistik aus.

Unter den 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen liegt Telgte damit auf Rang 56. Einkommensspitzenreiter im Jahr 2018 war im Kreis Warendorf Oelde mit 27 590 Euro, gefolgt von Drensteinfurt mit 26 846 Euro und Warendorf mit 26 733 Euro. Schlusslichter unter den 13 Gemeinden und Städten im Kreisgebiet sind Sassenberg (20 689 Euro), Ahlen (21 348 Euro) und Beelen (21 634 Euro).

Mit 39 443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner auf. Schalksmühle im Märkischen Kreis (36 004 Euro) und Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss (33 834 Euro) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Am unteren Ende rangierten Gelsenkirchen (16 450 Euro) und Kranenburg im Kreis Kleve (16 350 Euro).

Insgesamt belief sich das verfügbare Einkommen im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen auf rund 399,6 Milliarden Euro.