Der Umzugslogistiker Vartmann International aus Telgte hat im Oktober das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung umgezogen. Sämtliche Arbeitsplätze mussten binnen drei Wochen innerhalb Braunschweigs verlegt werden, das Umzugsgut betrug 1300 Kubikmeter. 40 mal mussten 18-Tonnen-Spezialmöbelwagen dafür fahren.

Echte Alleskönner für hochkomplexe Verlegungen, das sind nur einige wenige Umzugsspediteure in Deutschland: Neben In- und Ausland, Kunst und Kommerz stehen bei diesen Hochsicherheitsumzüge von Banken oder Börsen auf dem Programm, die Verlegung von Behörden, großen Krankenhauskomplexen oder gar Laboren. Zu Letztgenannten gehört das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung mit rund 800 Mitarbeitern. Vartmann International aus Telgte hat diese Viren-Spezialisten in drei Wochen im Oktober innerhalb Braunschweigs in einen Neubau umgezogen: „Das war einer der größten Laborumzüge des Jahres in Deutschland“, erklärt Michael Vartmann, Gründer und Inhaber von Vartmann International. „Wir hatten die europäische Ausschreibung durch die Erstellung des besten Ablaufkonzeptes inklusive Notfallmanagement gewonnen und somit die Auftragserteilung erhalten.“

Vartmann übernahm die komplette Ablaufsteuerung und Konzeption für den Umzug aus sechs Teilbereichen mit eigenem Projektplaner. „Laborausstattung, Geräte und Apparaturen mit einem Gewicht bis 1200 Kilo sowie Ultratiefkühlware, Chemie und Büros mussten umziehen. Zum Einsatz kam spezielles Labor- und Schwerlastequipment, wir mussten in sehr beengten Räumlichkeiten arbeiten.“

Mit dem Ergebnis zeigte sich nicht nur Michael Vartmann zufrieden: „Wir waren fünf Tage vor dem Zeitplan fertig“, sagt er. „Das war ein völlig reklamationsfreier Laborumzug von zirka 1300 Kubikmetern.“