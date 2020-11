Grippeimpfstoff nicht verfügbar

Grippeimpfstoffe für Menschen, die sich vor Influenza schützen wollen, sind auch in den Telgter Apotheken derzeit aufgebraucht und damit nicht verfügbar. Weil sich viele Telgter früher entschieden hatten, sich impfen zu lassen, ist die Warteliste der Impfwilligen in den Arztpraxen groß. „Wir haben schon länger lokale Engpässe und können derzeit nicht absehen, wann wir wieder beliefert werden“, so Apothekerin Angelika Neuhaus . „Im Laufe des Novembers hoffen wir noch auf Grippeimpfstoffe, die inzwischen durch das Bundesgesundheitsministerium freigegeben wurden. Wie viel allerdings kommen wird und ob etwas ankommt, das wissen wir momentan nicht“, bedauert die Apothekerin, die diesen Grippeimpfstoffmangel auf die unerwartet starke Nachfrage – als eine Folge der Corona-Pandemie – zurückführt.

Die zuständige Bundesbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut, hatte darüber informiert, dass deutschlandweit für die Saison 2020/21 neben den 20 Millionen Impfstoffdosen weitere sechs Millionen Extra-Dosen ausgeliefert werden. Damit stehen mehr saisonale Impfstoffdosen zur Verfügung als in einem der vergangenen zwölf Jahre, in denen meist weniger als 20 Millionen Dosen pro Saison verfügbar waren, so das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Homepage. Wann wie viel von den sechs Millionen davon Telgte erreichen, ist ungewiss. Rathaus-Apothekerin Verena Potthoff rechnet allerdings schnell damit: „Für Telgte erwarten wir täglich die bestellte Ergänzungslieferung.“ Der Nachschub wird aus der nationalen Reserve vom RKI – dem Robert Koch-Institut – freigegeben. Verena Potthoff zeigt sich sehr zuversichtlich: „Es müssen in den kommenden Tagen hoffentlich keine Patienten und Arztpraxen mehr vertröstet werden, und die Wartelisten können bearbeitet werden.“

Angelika Neuhaus, die in Telgte für die Steintor-Apotheke, Storchen-Apotheke am Marktplatz und für die Apotheke am Kirchpark Verantwortung trägt, versucht derzeit, über verschiedene Vertriebswege Impfstoffe zu beschaffen. „Wir haben mehrere pharmazeutische Großhändler, die uns beliefern. Wir prüfen zusätzlich, aus dem europäischen Ausland Impfstoffe zu erhalten.“ Momentan, so Angelika Neuhaus, „kann nur leider niemand Ware liefern. Wir hoffen, dass von den freigegebenen Grippeimpfstoffen des BMG auch unsere Apotheken welche erreichen. Wann der genaue Zeitpunkt ist, wissen wir leider nicht. Wir hoffen, dass alle Telgter, die über 60 Jahre alt und Risikopatienten sind, auch geimpft werden können.“

Zu diesem „Ausverkauf“ ist es gekommen, weil sich Ärzte und Apotheker zu Beginn eines jeden Jahres aufgrund der langen Produktionszeiten entscheiden müssen, wie viel Grippeimpfstoffe sie voraussichtlich für den nächsten Herbst benötigen. Dabei sollten möglichst 100 Prozent des Bedarfes bestellt werden. Angelika Neuhaus: „In diesem Frühjahr konnte sich niemand ausmalen, was für eine Tragweite diese Pandemie für uns alle haben würde. Daher orientierten sich Ärzte und Apotheker an den Bedarf des letzten Jahres. Doch die Nachfrage war noch nie so hoch wie in diesem Jahr.“ Ärzte und Apotheker konnten im Frühjahr – als die Tragweite der Corona-Pandemie erkennbar war - sogar noch einmal nachbestellen. Auch das reichte nicht. Die Lieferung der zweiten Nachbestellung soll im November erfolgen.

In ihrer Rathaus-Apotheke hat Verena Potthoff festgestellt, dass die Telgter in dieser Saison deutlich früher als in den Vorjahren in den Arztpraxen nach Grippeimpfungen gefragt haben. „Wir hatten Anfang November schon 25 Prozent mehr Impfdosen geliefert als in der gesamten letzten Saison.“ Verena Potthoff beschreibt, wie komplex und langwierig die Produktion des Grippeimpfstoffes ist. Dieser aufwendige Herstellungsprozess dauert bis zu sechs Monate. „Es kann also spontan im Sommer oder Herbst nicht einfach auf eine erhöhte Nachfrage nachbestellt oder nachproduziert werden.“

Beide Apothekerinnen verdeutlichen, dass die Kosten und damit das wirtschaftliche Risiko für unverkaufte Impfstoffe Ärzte und Apotheken tragen. „In den letzten Jahren war es oft so, dass überschüssige Impfstoffe auf Kosten der Ärzte oder der Apotheker vernichtet werden mussten. Denn es handelt sich bei dieser Art um einen saisonalen Impfstoff, der aufgrund der Virenstruktur jedes Jahr wieder neu zusammengestellt werden muss“, so Angelika Neuhaus. Die Grippeschutzimpfung könne nur dann wirken, wenn sie jedes Jahr neu injiziert werde.

Die Apotheken weisen auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) hin: Diese empfiehlt die Grippeschutzimpfung auch in der Corona-Pandemie zunächst für Risikogruppen, also für Menschen über 60 Jahren, sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die eingeführten Corona-Infektionsschutzmaßnahmen wie Abstand, Hygiene und Atemschutz sollen nicht nur die Corona-Ausbreitung eindämmen. Sie bieten auch die Chance, die Grippewelle zu begrenzen.