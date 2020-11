Sorgen wegen fehlender Auftritte

Probenarbeit, Ausbildung, Auftritte und Gemeinschaft sind die Eckpfeiler des Vadruper Fanfarenzuges, der 35 Aktive im Hauptzug und 27 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung zählt.

An der guten personellen Basis hat auch die Corona-Pandemie nicht gerüttelt. Sehr zur Freude von Markus Rotthowe . Auch die Probenarbeit konnte nach einigen Monaten der Abstinenz bereits recht früh im Mai/Juni auf Posaune, Trompete, Schlagzeug und weiteren Instrumenten wieder aufgenommen werden, musste wegen des neuerlichen Lockdowns im November aber wieder unterbrochen werden.

„Man merkte den Musikern an, dass sie alles daran setzten, um schnell wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen“, befand der „Chef“, als nach dem ersten Lockdown wieder regelmäßig unter Vorgabe der Corona-Vorgaben geübt werden konnte. „Die Gesundheit geht vor. Da haben wir alle volles Verständnis“, macht Rotthowe nach dem erneuten Lockdown deutlich und ist dankbar und froh drüber, dass die vorgegebenen Maßnahmen mit Abstands- und dem Hygienekonzept von allen Aktiven zuvor konsequent eingehalten worden waren.

Sorgen bereiten dem ersten Vorsitzenden die fehlenden Auftritte. „Ich kann unseren Akteuren derzeit kein Ziel vor Augen führen, das sich auf den nächsten Auftritt bezieht. Das wirkt sich auf die Teilnahme an den Proben aus.“ Trotzdem werden aber neue Stücke einstudiert. Altbewährtes wird neu aufgefrischt, um für den Fall gerüstet zu sein, wenn Veranstaltungen wieder machbar sind und der Fanfarenzug dort auftreten kann. „Wir stehen in den Startlöchern, sind vorbereitet und haben ein umfangreiches Repertoire.“

Rotthowe, selbst aktiv im Zug, verweist darauf, dass es seit der Karnevalszeit zu Beginn dieses Jahres keinen Auftritt mehr gab. „Wenn es hart kommt, und das deuten die Absagen bis in das erste Drittel des Jahres 2021 an, wird der Osterdämmerschoppen wohl der erste Auftritt sein“, gibt sich Rotthowe realistisch. Diese Veranstaltung wird zusammen mit dem Musikzug Westbevern-Dorf bereits seit vielen Jahren durchgeführt und bildet den Auftakt der Freiluftsaison.

Um diese dann rund ein Jahr andauernde Auftrittspause zu unterbrechen, schwebt dem Vadruper Fanfarenzug eine musikalische Winterwanderung mit vier bis fünf Stationen im Dezember vor, um vor Ort in Vadrup präsent zu sein. „Das käme auch dem Zusammenhalt und der Gemeinschaft zugute. Wir müssen abwarten, was die neuen Corona-Vorgaben mit Blick auf unseren Wunsch sagen“, so der Vereinsvorsitzende.

Stolz ist Rotthowe auf das Ausbildungsteam. „Ich bin froh, dass wir in unseren Reihen so engagierte Ausbilder haben. 27 Kinder und Jugendliche, die sich in der Ausbildung befinden, profitieren davon, wenn sie in kleinen Gruppen oder im Einzelunterricht das musikalische ABC auf Schlagzeug, Trompete, Flöte, Posaune, Saxofon und Euphonium erlernen. „Das ist eine gute Grundlage und ein positive Entwicklung für den Fanfarenzug. Das sollte uns auch beflügeln, weitere Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Man muss immer am Ball bleiben, was die Nachwuchsarbeit angeht“, betont der Vereinsvorsitzende. Mit Christian Wies, Maurice Nau, Maike Höggemann, Anna Mielitz und René Heitmann, der die musikalische Gesamtleitung des Fanfarenzuges inne hat, stehen qualifizierte Ausbilder bereit.

„Alle, die Interesse haben, ein Instrument zu erlernen, sind willkommen. Die Instrumente stellt der Fanfarenzug zur Verfügung“, unterstreicht Markus Rotthowe.

Dass fehlende Auftritte in diesem Jahr, 27 waren es in 2019 und inzwischen 1967 seit Gründung des Vadruper Fanfarenzuges, auch finanzielle Einbußen bedeuten, spüren die Verantwortlichen deutlich. „Uns fehlt ein hoher vierstelliger Betrag allein durch die Ausfälle in den Sommermonaten durch die Absagen der Schützenfeste, Musikfeste oder Jubiläen“, sagt Markus Rotthowe. „Die laufenden Verpflichtungen für die Ausbilder, Versicherungen und Homepage laufen aber weiter. Wir müssen daher gewisse Anschaffungen von neuen Instrumenten, die wir machen wollten, auf einen späteren Zeitraum verschieben. Der Wunsch nach einem Anhänger zum Transportieren der Instrumente bleibt bestehen, zögert sich aber wohl bis in das nächste Jahr hinaus.“