Nach einem Unfall musste die B 51 zwischen Telgte und Ostbevern am Freitagmittag gegen 14 Uhr kurzfristig gesperrt werden. Ein Mercedes-Fahrer war von Telgte in Richtung Ostbevern unterwegs. Vor ihm fuhr ein Traktor. Diese wollte in dem Moment, als der Mercedes in Höhe der Ortsgrenze zum Überholen ansetzte, nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer kamen ohne größere Blessuren davon.