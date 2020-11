Wer ist der Täter? Das sollten die Schüler des Biologie-Leistungskurses am Maria-Sybilla-Merian-Gymnasium beim Gentechniktag am Freitag herausfinden. Dafür hatten sie die ersten sechs Stunden Zeit.

Die Lehrerin des Leistungskurses, Dorle Hermes , hatte mit Hilfe ihres Kollegen Philip Austermann eine Szenerie entworfen. „Der Gentechniktag wird eigentlich immer zu zweit organisiert, denn es ist viel Arbeit“, betonte Hermes.

Der Biologieraum sollte den Tatort darstellen. Ein Leichenumriss war auf dem Boden aufgeklebt, und Gruppentische mit den wichtigen Materialien und einem Skript waren vorbereitet. In kleinen Gruppen sollten die Gymnasiasten nun den Fall aufklären.

Doch wie genau sollten sie das anstellen? Es lagen DNA-Spuren vor, anhand derer die Schüler den fiktiven Mörder identifizieren konnten. Doch zuerst mussten die Schüler ein wenig Pipettieren üben. Dann durften sie sich an die penibel genau auszuführende Arbeit machen. Sie überführten die sehr geringe Menge an DNA in die PCR-Tubes. Das sind ganz kleine Behältnisse. Diese Tubes kamen dann in einen Thermocycler.

Nach ungefähr einer Stunde war dann die DNA vervielfältigt. Während dieser Zeit stellten die Schüler ein Gel her. Nach dem Anfärben der DNA wurde diese in die winzigen Taschen des Gels überführt. Dann wurde die Kammer mit dem Gel an ein Netzgerät angeschlossen und unter Spannung gesetzt. Die negativ geladenen Fragmente wanderten nun, je nach Größe unterschiedlich schnell, in Richtung des Pluspols. Diesen Vorgang des Auftrennens der DNA-Fragmente mit Hilfe einer elektrischen Spannung nennt man Gelelektrophorese.

Als dieser Vorgang beendet war, konnten die Schüler kleine Banden erkennen. Und mit Hilfe dieser konnte dann der Täter ermittelt werden. Denn die DNA eines Verdächtigen musste die gleichen Banden aufweisen wie die am Tatort vorliegenden.

Und weshalb gibt es diesen Gentechniktag? Dieser bietet eine tolle Möglichkeit, sich für das Abitur vorzubereiten. Dies bestätigt auch Dorle Hermes: „Genetik nimmt die meiste Zeit des Unterrichts ein, und so hat man die Möglichkeit, praktisch zu arbeiten.“

Philip Austermann hatte das Projekt vor einigen Jahren durch einen Studienfreund kennengelernt. Er fügte hinzu: „So können relevante Elemente fürs Abitur behandelt werden.“

Und was erhoffen sich die 22 Schüler des Biologie-Leistungskurses am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium in Telgte? „Ich hoffe, dass wir die Theorie gut in die Praxis umsetzen können“, sagte Schülerin Insa John. Und Finja Stange fügte hinzu: „Und ich hoffe, dass wir viel Neues über Genetik und Forschung lernen.“