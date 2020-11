Nur wenige Tage überdauerte das Blumengesteck, dass der Verein Erinnerung und Mahnung Telgte am 9. November anlässlich des Gedenktages der Reichspogromnacht aufgestellt hatte. Unbekannte hätten das Gesteck entfernt und nur den leeren Korb stehen lassen, der an der Stele befestigt war, berichtet der Verein. Glücklicherweise hätten sich an der Gedenksäule keine Schmierereien gefunden, so dass am ehesten von einem bloßen Diebstahl auszugehen sei. Gleichwohl – am Platz der ehemaligen Synagoge und nur wenige Tage nach dem Gedenktag – bekomme solch ein Akt einen besonders üblen Beigeschmack. Das Mahnmal und das an ihm abgelegte Gesteck stünden gegen Diskriminierung und Rassismus und für Toleranz und Humanität. Diese Haltungen und das Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung seien seit Jahren breit in der Telgter Stadtgesellschaft verankert. Wenn diese Gedenkkultur untergraben werde, spreche das zumindest für Gleichgültigkeit und Respektlosigkeit gegenüber den Opfern, vielleicht aber sogar für diffuse Feindseligkeit und mehr oder weniger offenen Antisemitismus.