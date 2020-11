Mitmenschen eine Freude bereiten

Gutes tun für ihre Mitbürger, das hat sich die Volleyballabteilung des SV Ems Westbevern auch zu Weihnachten 2020 vorgenommen. Bereits seit 2015 führt sie eine Päckchenaktion für den „Telgter Teiler“ durch. Ein Projekt, das ankommt, das nicht nur von den Volleyballern, sondern auch von deren Eltern, Freunden und Bekannten mitgetragen wird.

„Wir würden uns freuen, wenn sich wieder möglichst viele sich an dieser Aktion beteiligen würden, damit wir gerade in dieser schweren Zeit den ,Telgter Teiler’ bei dieser tollen Aktion unterstützen können“, unterstrich Pascal Gartenschläger vom Volleyball-Jugend-Team (J- Team) der Volleyballabteilung des SV Ems, das die Sammelaktion innerhalb des Vereins auch in diesem Jahr übernimmt.

Zahlreiche Päckchen benötigt der „Telgter Teiler“ zu jedem Weihnachtsfest, um die Weihnachtsaktion durchführen zu können. Dabei erhalten Mitbürger, die auf Hilfe angewiesen sind, ein Weihnachtspäckchen. Neben Einzelpersonen sind vor allem auch Familien Empfänger dieser Pakete. Der Volleyballbereich des SV Ems hilft stets kräftig mit. Knapp 60 Weihnachtspäckchen steuerten die Spender im vergangenen Jahr bei. Eine gute Anzahl, die die Verantwortlichen auch in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit erreichen möchte. Alle Abteilungen im Sportverein sollen animiert werden mitzumachen.

In dem Päckchen sollten haltbare Lebensmittel, Kaffee, Tee oder Schokolade, aber auch Marmelade, Konserven oder Fleischwaren, wenn diese bis mindestens Neujahr haltbar sind, sowie eventuell kleines Spielzeug für Kinder enthalten sein. Alkohol, Tabak oder Geld sollten sich nicht darin befinden. Das Päckchen sollte nach Möglichkeit in Weihnachtspapier eingepackt werden.

Ein Zettel mit dem Inhalt sollte sich an dem Päckchen befinden, damit die Helfer des „Telgter Teilers“ die Pakete an die richtigen Personen ausgeben können. Besonders wichtig ist das, wenn Fleisch- oder gelatinehaltige Waren eingepackt wurden, damit beispielsweise die muslimischen Mitbürger kein Schweinefleisch in ihrem Päckchen vorfinden.

Der Inhalt des Paketes sollte einen Wert von 20 Euro nicht übersteigen. Gesammelt werden die Päckchen an den Abgabestellen bei Pascal Gartenschläger, Robert-Schumann-Straße 26 in Telgte, und Marina Leve, Up de Hofe 7 in Westbevern, oder alternativ am Montag, 14. Dezember, von 17 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle im Dorf sowie am Dienstag, 15. Dezember, von 17 bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Vadrup.