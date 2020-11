OVG entscheidet erst in einigen Tagen

Stellvertretend für eine Gruppe von Anwohnern des Wohngebiets um die August-Winkhaus-Straße und den Erdbrüggenkamp möchte Eckart Wegener den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Kiebitzpohl-Nord“ für unwirksam erklären lassen. Deshalb hatte er Anfang 2018 beim Oberverwaltungsgericht in Münster die Einleitung eines Normenkontrollverfahrens beantragt, bei dem der Bebauungsplan auf mögliche Fehler überprüft werden sollte.

Am Montag fand nun die Verhandlung statt, zu der neben dem Kläger auch Bürgermeister Wolfgang Pieper und Bauamtsleiter Christian Korte von Seiten der beklagten Stadt Telgte gekommen waren. Am Ende waren alle Beteiligten nicht schlauer als zuvor, denn die Richter ließen sich nicht wirklich in die Karten schauen und verkündeten, dass die Entscheidung zugestellt werde. Und das kann einige Wochen dauern.

Die Bewohner des an den Erweiterungsteil angrenzenden Wohngebietes hatten angeführt, dass ihre Belange bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Im Bauleitplanverfahren habe es Eingaben der Betroffenen gegeben, die nicht genügend gewürdigt worden seien. Dem hatte Bürgermeister Pieper schon 2018 widersprochen. Alle Eingaben seien sorgfältig abgewogen worden.

Die Kläger hatten eine Reihe von Punkten zu beanstanden. Da ist zum einen eine mögliche Bodenverunreinigung. Kritisiert wird, dass außer im Bereich der Wege keine Bodenuntersuchungen durchgeführt worden seien. Auch die Grundwasserneubildung sehen die Anwohner in Folge der Versiegelung der Flächen als problematisch an. In Folge dessen steige, so die Klägern, bei extremen Unwettern auch die Gefahr, dass ihre Grundstücke überflutet werden.

Beanstandet wurde zudem, dass der Abstand zum nördlich der August-Winkhaus-Straße liegenden FFH-Gebiet nicht ausreichend berücksichtigt worden sei.

Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidungsfindung könnte eine mögliche Beeinträchtigung des Baugebiets durch den zusätzlichen Verkehr sein, den die Erweiterung eines Gewerbegebietes mit sich bringt. Hier merkte der Vorsitzende Richter an, dass der Rat hätte überprüfen müssen, ob der Verkehr für das Baugebiet zu stark zunehme. Davon sei aber nichts zu finden, so der Richter.

Die Kläger hatten im Vorfeld den zunehmenden Lärm kritisiert. Das sei, so das Gericht, aber nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Das sei Teil jedes einzelnen Genehmigungsverfahrenes.

Beanstandet hatten die Kläger, dass bei der Untersuchung von möglichen Geruchsemissionen nicht alle Tierhaltebetriebe in den Blick genommen worden seien. Das Gericht stellte hierzu fest, dass zumindest die Fachklinik für Pferde im Westen nicht einbezogen worden sei.