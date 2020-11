Bernd Bils , Chef des Busunternehmens Bils, und Busfahrer Willi Böhner können darüber nur den Kopf schütteln, dass es mit der viel und kontrovers diskutierten Entschärfung der Kreuzung Grevener Straße/Lengericher Straße nicht vorangeht. Tag für Tag erleben sie mit ihren Bussen, welches Chaos entsteht, wenn sich im Kreuzungsbereich zwei Lastwagen oder Lkw und Bus beim Abbiegen begegnen. Teilweise geht gar nichts mehr. Die Fahrer steigen aus, um zu schauen, wie rangiert werden könnte, um sich gegenseitig passieren lassen zu können und damit die Kreuzung zu räumen. „Manchmal stehen die Autoschlangen bis mitten in den Ort“, berichtet Willi Böhner, der tagtäglich die Buslinie 390 von Telgte zur Grundschule in Westbevern-Dorf und weiter über Vadrup und Brock und dann über Ostbevern zurück nach Westbevern-Dorf und Telgte steuert. „Da sind schnell mal zehn Minuten um, bis alles wieder frei ist“, fügt Bils hinzu.

Willi Böhner hat schon viele Telefonate geführt. Bei der Stadt Telgte wurde er an Straßen.NRW und den Kreis Warendorf weiter verwiesen. Dort konnte ihm genauso wenig weitergeholfen werden wie von der „Mobilen Wache“ der Polizei, die regelmäßig in Westbevern-Dorf und in Vadrup Station machen.

Mit seinem Vorschlag, eine Ampel so zu schalten, dass immer nur die Fahrzeuge aus einer Richtung grünes Licht bekommen, um einen direkten Begegnungsverkehr zu vermeiden, stieß Willi Böhner bei Straßen.NRW auf wenig Gegenliebe. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass der Verkehr nicht mehr fließen könne.

Nun schlagen Bernd Bils und Willi Böhner aber eine ganz praktische und preiswerte Zwischenlösung vor, um zumindest die Zeit bis vielleicht irgendwann eine große Lösung gefunden ist, zu überbrücken. Sie wünschen sich zwei große Spielgel, die es den Bus- aber auch den Lastwagenfahrern erlauben, aus Richtung Ostbevern kommend die Grevener Straße nach links in Richtung Telgte und aus Telgte in die Lengericher Straße hineinschauen zu können. Sie haben auch schon zwei Spiegel, „die nicht mehr gebraucht werden“, im Blick. Diese stehen am Brinker Damm in Vadrup und sind ihrer Meinung nach seitdem Vadrup eine Umgehungsstraße hat überflüssig. Die dortige Kreuzung sei im Übrigen gut einsehbar.