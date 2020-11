Verwundert haben sich einige Telgter die Augen gerieben: Denn während die Stadt vor rund zwei Wochen die Alltagsmenschen-Ausstellung in der Advents- und Nachweihnachtszeit wegen der Corona-Fallzahlen abgesagt hat, hat die Kulturbühne Hiltrup, die zeitgleich eine Schau mit den Betonfiguren der Wittener Künstlerin Christel Lechner in Hiltrup organisiert hat, die Figuren am gestrigen Dienstag aufstellen lassen.

Auch Simone Thieringer, bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Alltagsmenschen-Ausstellung zuständig, zeigte sich darüber verwundert. „Ich kenne allerdings die genauen Hintergründe in Hiltrup nicht und kann daher zu der Entscheidung dort – die sicherlich mit den Behörden besprochen ist – nicht Stellung nehmen“, sagte sie auf WN-Anfrage.

Die Entscheidung vor rund zwei Wochen in Telgte sei aufgrund der hohen Fallzahlen getroffen worden. Die Verantwortlichen bei der Stadt Telgte fühlten sich nicht erst seit Montag in ihrer Einschätzung unter anderem durch die jüngsten Aussagen der Bundeskanzlerin bestärkt, auf unnötige Kontakte weiter zu verzichten.

Im Sommer sind nach Schätzungen der Stadtverwaltung rund 70 000 Besucher unterwegs gewesen, um die knuffigen Betonfiguren zu sehen. Für die eigentlich geplante Winterschau hatten die Verantwortlichen überschlägig mit rund 35 000 Besuchern gerechnet. „Das Risiko wollten wir nicht eingehen“, so Thieringer.

Sie hat bereits mit der Künstlerin Christel Lechner gesprochen und nach möglichen Alternativen gesucht. Im Veranstaltungskalender für 2021 ist allerdings keine Luft mehr, frühestens 2022 wäre vielleicht etwas möglich. „Gerne hätten wir natürlich eine Frühlingsausstellung“, betont Thieringer.

In Gesprächen sind die Verantwortlichen aktuell auch mit der Wittener Künstlerin, um möglicherweise eine Figur oder eine Figurengruppe anzukaufen – quasi als Ersatz für die ausgefallene Winterschau.