Die Freude am Gesang, ein gutes Miteinander und die Geselligkeit sind drei wichtige Säulen der Arbeit des Frauenchores der kfd Westbevern. Auf ihr geliebtes Hobby müssen die 45 Sängerinnen in diesem Jahr fast ausnahmslos verzichten.

Der letzte Auftritt war am 5. März mit einem gemeinsamen Singen mit den Bewohnern des Wohnstiftes St. Clemens in Telgte. Bis zum Jahresende wird es für den Frauenchor auch keine weiteren Aktivitäten geben. Das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 20. Dezember, bei dem der Chor seit vielen Jahren mitwirkt, wurde aufgrund der Corona-Pandemie bereits abgesagt wurde.

Dass seit März keine Proben mehr stattfinden konnten, sieht Vorsitzende Margret Meier schon als Belastung für das Vereinsleben. „Es fehlt an der Gemeinschaft und den Kontakten. Um im Rahmen des Möglichen etwas dafür zu tun, haben wir uns zwei Mal in kleinen Gruppen zu Gesprächen und zum Fachsimpeln getroffen. Das ist aber nur ein kleiner Ersatz. Wir alle wollen gerne im Chor singen“, sagt Margret Meier . „Bis zum Frühjahr werden wir aber wohl noch mit der Probenarbeit warten müssen“, schätzt die „Chefin“ die Lage realistisch ein. „Schön wäre es natürlich, wenn wir früher wieder zusammen mit Chorleiterin Susanne Schellong wieder loslegen könnten. Die Gesundheit geht aber vor.“

Trotz der Corona-Pandemie sei die Zahl der Aktiven fast konstant geblieben“, berichtete Margret Meier. Margret Meier und Susanne Schellong würden sich freuen, wenn sich weitere interessierte Frauen für ein Mitsingen im Chor der kfd entscheiden würden, so bald wieder donnerstags geprobt werden darf. Margret Meier erteilt Auskunft unter 0 25 04/88 207.