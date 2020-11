Reduzierung der Kosten unvermeidbar

Kleinere Brötchen wird die Stadt Telgte in den kommenden Jahren backen müssen. Fehlende Steuereinnahmen werden dazu führen, dass Investitionen nicht mehr so getätigt werden können, wie es sich die Verantwortlichen noch vor der Corona-Pandemie vorgestellt hatten.

Das Steueraufkommen entwickele sich zwar besser, als es nach dem ersten Lockdown im Frühjahr zu erwarten gewesen sei, erklärte Kämmerer Stephan Herzig in der Sitzung es Finanzausschusses am Dienstagabend. Trotzdem lägen die Gewerbesteuereinnahmen nach derzeitigen Berechnungen noch 32 Prozent unter dem Haushaltsansatz. Herzig rechnet für 2020 mit 8,1 Millionen Euro an Gewerbesteuern, 11,8 waren erhofft worden.

Noch immer sei, so der Kämmerer, nicht klar, wie das Gewerbesteuerausgleichsgesetz umgesetzt werden soll und wie viel Geld die einzelnen Kommunen erwarten können. „Ich kann mir aber vorstellen, dass wir drei bis vier Millionen bekommen, weil wir deutliche Einbußen haben“, so Herzig. Damit würde der Gewerbesteuerausfall ersetzt, „aber der Schaden aus Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt“. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werde geschätzt bei 10,4 Millionen Euro liegen, im Haushalt veranschlagt waren 11,4 Millionen Euro.

Herzigs „Minimalziel“ für die kommenden Jahre ist, einen „genehmigungsfähigen Haushalt“ zu erreichen. Dabei geht er davon aus, dass die derzeit mit neun Millionen Euro gut gefüllte Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahre aufgebraucht werden muss. Das allein werde aber nicht helfen, die künftigen Haushalte auf ein solides Fundament zu stellen. Der Kämmerer sieht eine Reduzierung der Kosten „auf nahezu allen Ebenen“ als unumgänglich an. Er nannte exemplarisch Beispiele für mögliche Einsparungen, über die nachgedacht werden müsse: Städtepartnerschaften, Mitgliedsbeiträge, Fortbildungen oder die Digitalisierung.

Der Kämmerer weiß aber auch, dass es „unverzichtbare Projekte“ wie das Baugebiet „Telgte-Süd“ oder die Erweiterung der Don-Bosco-Schule gibt, die es zu finanzieren gelte. Bei der Don-Bosco-Schule wird er vorschlagen, zunächst einmal nur den Neubau, für den 5,451 Millionen Euro kalkuliert werden, zu realisieren. Der Umbau des Bestandsgebäudes (3,651 Millionen Euro) und die Schaffung eines Verbindungsbaus (160 000 Euro) sollten so lange wie möglich geschoben werden. „Wir sollten erst einmal den einen Schritt machen und uns nicht übernehmen“, so Herzig.

Bürgermeister Wolfgang Pieper erinnerte daran, dass die Schaffung von neuen Räumen für das Gymnasium wegen der Umstellung auf G 9 ebenfalls unumgänglich seien. Er wisse aber auch, dass andere Schulen unzufrieden sein würden. „Aber wir müssen das aushalten können, dass andere sagen, wir möchten eher drankommen“, so Pieper. „Eine Priorisierung ist schmerzhaft, aber notwendig. Aber das wird uns über die schweren Jahre helfen.“ Investitionen in die Infrastruktur blieben allerdings weiter notwendig.