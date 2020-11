Aufgrund der aktuell gültigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mussten in Telgte alle Kulturveranstaltungen für den Monat November abgesagt werden. Davon betroffen sind auch die beiden Auftritte von Martina Brandl – ursprünglich am 19. November – und Norbert Fimpel – ursprünglich am 21. November. Für beide Termine konnten allerdings bereits Ersatztermine gefunden werden. Martina Brandl wird am 29. April 2021 das Bürgerhaus besuchen, und Norbert Fimpel musiziert nun am 27. November 2021 in der Emsstadt. Alle bisher erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sollten Karteninhaber an dem Ersatztermin verhindert sein, haben sie die Möglichkeit, die Tickets bis zum 30. November 2020 zurückzugeben. Sie können sich telefonisch unter 0 25 04/69 01 00 oder per Mail unter tourismus@telgte.de melden.