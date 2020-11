Rund 144 000 Euro bekommt die Stadt für Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt, dazu gehört beispielsweise auch der Masterplan Altstadt.

Zur Erinnerung: Bereits im Juli war er zu Gast bei den Geschäftsleuten in der Emsstadt, um zu erfahren, wie sich der Einzelhandel in der Corona-Pandemie aufgestellt hat. Bei diesem Besuch zeigte er großes Interesse am Konzept des „Onkel Alex“-Ladens und der Werkstattarbeitsplätze.

Die Projektleitung lud den Landtagsabgeordneten daher zu einem weiteren Treffen ein. Norbert Mussenbrock, Geschäftsleitung der Alexianer-Werkstätten, stellte gemeinsam mit Beschäftigten und Mitarbeitern die Aktivitäten und Arbeitsbereiche am Standort Telgte sowie sämtliche Alexianer-Projekte vor.

Im Anschluss an einen Rundgang und der Vorstellung des Standortes wurde über die aktuelle Lage der Werkstätten im Umgang mit der Corona-Pandemie gesprochen. Norbert Mussenbrock berichtete laut Pressemitteilung, dass sich alle mittlerweile gut an die „neue Normalität“ mit den Hygiene-Maßnahmen gewöhnt hätten. Dennoch sei die Werkstätten-Schließung im März von über sechs Wochen eine harte Zeit für alle Kollegen, aber ganz besonders für die mit ausgewiesenem Handicap, gewesen.

„Wir sind sehr froh, dass wir seit Ende September bis auf Einzelfälle alle Kolleginnen und Kollegen wieder an Bord hatten.“ Die Arbeit sei aus seiner Sicht das wichtigste Element, um die Teilhabe zu fördern. Politik, Kostenträger und Einrichtungen hätten durch eine gute Zusammenarbeit die für alle schwierige und neue Situation gemeistert. Auch über das Thema „Inklusion über alles – wie ist die Rolle der Werkstatt in diesem Prozess und kann Werkstatt nicht auch inklusiv sein?“ wurde gesprochen.

Daniel Hagemeier zeigte sich dankbar für den offenen Austausch und betonte seine Bemühungen, eine Politik zu schaffen, die sich an der reellen Praxis orientiert. Er berichtete zudem von seiner Tätigkeit im Stiftungsrat der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, die bereits einige Projekte der Alexianer mitfinanziert hat.

Zudem lud der Abgeordnete nach eigenen Angaben das Alexianer-Team zu einem Besuch des Landtags – wenn es die Rahmenbedingungen wieder zulassen – ein, heißt es am Ende der Mitteilung.