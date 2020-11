Auch in diesem Jahr haben die Telgter Hanse, die Wirtschaftsförderung der Stadt Telgte und die Volksbank Münsterland Nord ihr gemeinsames Projekt „Wünsch Dir was!“ wieder erfolgreich aufgelegt.

Seit dieser Woche liegen 10 000 Wunschzettelhefte in vielen Telgter Geschäften und laden dazu ein, sich seinen ganz persönlichen Lieblingswunsch erfüllen zu können. Das Prinzip ist ganz einfach: Man besorgt sich ein Wunschzettelheft, sucht sich seinen oder ihren persönlichen Favoriten unter den Geschenken aus und gibt das ganze Heft dann ausgefüllt in einem der teilnehmenden Geschäfte oder in der Volksbank an der Steinstraße wieder ab.

„In diesem Jahr nehmen 42 Unternehmen an der Aktion teil, ein neuer Rekord“, freuen sich die Vorsitzende der Telgter Hanse, Walburga Westbrock und der Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer. „Diese Aktion ist in jedem Jahr erneut ein ganz besonderes Highlight, zum einen wegen des immer wieder großen Engagements der Telgter Unternehmerinnen und Unternehmer, zum anderen aber auch wegen des erstaunlich hohen Rücklaufs der Wunschzettelhefte, was auf eine breite Annahme dieser Aktion schließen lässt“, meint Norbert Woestmeyer, Leiter der Geschäftsstelle der Telgter Hanse.

Das Spektrum der Geschenke ist auch in diesem Jahr wieder einmal sehr breitgefächert, vom Playmobil-Haus über das Tonies-Starterset für Kinder, Einkaufsgutscheinen, Elektrogeräte, Candlelight-Dinner und viele Dingen mehr lässt sich ein breiter Strauß Wünsche wecken und erfüllen.

Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am 15. Dezember in der Volksbank. Die Benachrichtigung erfolgt recht schnell, damit die Geschenke auch noch vor Weihnachten abgeholt werden können.

Das Wunschzettelheft kann unter www.telgter-hanse.de/pdf/Wunschzettelheft_2020.pdf angeschaut werden.