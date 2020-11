Ab sofort bekommen die Lehrkräfte an der Brüder-Grimm-Schule bei der Pausenaufsicht Unterstützung. 22 sogenannte „Pausenengel“ wurden durch ein Casting unter den Schülern der dritten Jahrgänge ausgesucht und für die Prävention von Streitigkeiten auf dem Schulhof ausgebildet. Am kommenden Montag nehmen die entsprechenden Schüler ihren Dienst auf.

Das „Pausenengel-Konzept“ ist ein Baustein mehr im umfassenden Ansatz der Brüder-Grimm-Schule für ein friedliches Miteinander, heißt es in einer Mitteilung. Gab es bisher beinahe täglich Reibereien mit mehr oder minder schweren Konflikten, die bei den Schülern selbst, bei Lehrkräften und Eltern für Unzufriedenheit sorgten, sei das Konzept eine ideale Ergänzung für den an der Schule angestrebten Umgang: „Die wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation ist ein fester Bestandteil im Schulprofil“, heißt es weiter. Basis ist das von Martina Vogel entworfene Konzept zur Streitvermeidung und Gewaltprävention „Die Pausenengel“. Start des Projekts war am 8. September.

Die „Pausenengel“ agieren nicht als Streitschlichter, sondern wurden geschult, Streit schon vor einer Eskalation zu erkennen. Ihr Ziel ist es, ein friedliches Miteinander zu schaffen und Pausensituationen zu beobachten, damit es erst gar nicht zu heftigen Konflikten kommt. Somit haben sie in erster Linie die Aufgabe, die Aufsicht führenden Lehrer zu begleiten. Schwerwiegende Konflikte sollen sie nicht schlichten, sondern nur melden, da die Schlichtung eine Aufgabe ist, die schon die Lehrer der Pausenaufsicht oftmals vor Herausforderungen stellt. Der Aufgabenbereich liege damit auf einer Ebene, die von den Schülern erfolgreich bewältigt werden könne, heißt es in dem Bericht der Schule.

Die Ausbildung umfasste acht Ausbildungsblöcke. Sieben Wochen lang trafen sich alle „Pausenengel“. In den Ausbildungsstunden lernten sie Kommunikationssituationen und Emotionen einzuschätzen und reflektiert zu kommunizieren. Nach sechs Einheiten fand ein einwöchiges Praktikum statt, das in einer Abschlussrunde reflektiert wurde, bevor die Pausenengel nach einer feierlichen Urkundenübergabe endgültig in ihren Dienst entlassen werden konnten.