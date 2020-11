Die Entsorgung des Restmülls wird im kommenden Jahr spürbar teurer. Je nach Größe der Tonne gibt es Gebührensteigerungen zwischen 5,39 und 7,48 Prozent. Das haben die Mitglieder des Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bei den Biotonnen fällt die Anhebung hingegen moderat aus.

Ein maßgeblicher Grund für die Anhebung beim Restmüll ist der Betrieb des neuen Recyclinghofes, der im Dezember im Erweiterungsteil des Gewerbegebietes Kiebitzpohl eröffnet werden soll, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.

Die Gebühren für die Restabfallgefäße sehen 2021 wie folgt aus: Für eine 60-Liter-Tonnen sind 97,97 Euro (plus 5,01 Euro) zu bezahlen, für das 90-Liter-Gefäß 130,04 Euro (plus 7,54 Euro), für den 120-Liter-Behälter 162,14 (plus 10,12 Euro) und für die 240-Liter-Tonne 290,41 Euro (plus 20,22 Euro). Bei wöchentlicher Leerung der 1,1-Kubikmeter-Tonne beträgt die Jahresgebühr 2991,03 Euro (plus 187,06 Euro), bei 14-tägiger Leerung sind es 1500,45 Euro (plus 93,22 Euro).

Bei der Abfuhr der Biomüllgefäße fallen folgende Gebühren an: für die 60-Liter-Tonne 64,05 Euro (plus 36 Cent), beim 90-Liter-Gefäß 80,24 Euro (plus 59 Cent), beim 120-Liter-Behälter 96,45 Euro (plus 83 Cent und bei den 240-Liter-Tonnen 161,23 Euro (plus 1,72 Euro.)