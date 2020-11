Eine Person wurde am Samstagmorgen um 9.29 Uhr bei einem Unfall in Westbevern-Vadrup verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Straße Brink. Nach Polizeiangaben befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Warendorf die Straße von Vadrup aus in Richtung Brock. Ein 37-jähriger Münsteraner beabsichtigte nach Angaben der Beamten zur gleichen Zeit von einer Zufahrt mit seinem VW Transporter nach links auf die Straße Brink einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei die Warendorferin verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer von rund Stunden war die Straße Brink (K46) voll gesperrt.