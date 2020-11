Die Stadtbücherei im Treffpunkt Telgte ist weiterhin zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet. Zusätzlich ist es ab sofort wieder möglich, Bücher und andere Medien per Mail an stadtbuecherei@telgte.de oder telefonisch unter 69 01 11 zu bestellen. Das Team stellt alles zusammen und die Leserinnen und Leser können die Medien in der Regel am nächsten Öffnungstag abholen. Der Service ist kostenlos. Stöbern können Interessierte im Büchereikatalog unter https://.sb-telgte.lmscloud.net oder www.buecherei-telgte.de findet.