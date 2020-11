Traditionen pflegen, Erinnerungen wachhalten und Leistungen der Vorfahren würdigen. Das alles tat der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup bei der Kranzniederlegung am großen Kreuz auf dem Friedhof. Mit der Zusammenkunft im kleinen Rahmen gedachten die Verantwortlichen der verstorbenen Mitglieder.

Stefan Krieft, Vorsitzender des Männergesangvereins „Eintracht“, erwähnte namentlich die in jüngster Zeit Verstorbenen Franz-Josef Schründer , der Ehrenvorsitzender war, und Klemens Rotthowe. „Es ist wichtig, in Stille zu verweilen, zu gedenken und die Tradition der Vorfahren fortzuführen. Sie haben häufig in schwierigen Zeiten für den Verblieb und das Fortbestehen der Chöre gesorgt“, erklärte der Vereinsvorsitzende. „Für uns war es wichtig, gerade auch in der Phase der Corona-Pandemie nicht nur den guten Brauch, sondern auch eine Verpflichtung, am Totensonntag der verstorbenen Mitgliedern zu gedenken.“ Das Singen in der Kirche und auf dem Friedhof musste aufgrund der aktuellen Situation ausfallen.

Seit fast 50 Jahren findet die Gedenkveranstaltung statt. Bis zum vergangenen Jahr wurde diese vom MGV „Eintracht“ Vadrup und dem MGV „Cäcilia“ Westbevern-Dorf gemeinsam durchgeführt. Mit der erfolgten Auflösung des MGV „Cäcilia“ war der MGV „Eintracht“ erstmals allein verantwortlich. Die Sänger wollen die Tradition auch weiterhin pflegen, wie Stefan Krieft bekräftige. „Wir hoffen alle, das dieses im nächsten Jahr wieder im sonst üblichen Rahmen mit Gesang erfolgen kann.“

Gleiches hofft der Vorsitzende auch für die Chorproben, die derzeit ruhen müssen, und die Veranstaltungsreihe 2021, in deren Mittelpunkt die Feierlichkeiten anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Männergesangvereins aus Vadrup stehen soll.