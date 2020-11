Auch wenn Corona derzeit in vielen Bereichen, auch beim Gottesdienstbesuch, für zahlreiche Einschränkungen und Veränderungen sorgt, eines steht für Propst Dr. Michael Langenfeld fest: „Unser Anliegen ist es, dass möglichst alle, die es möchten, einen Weihnachtsgottesdienst in Telgte und Westbevern mitfeiern können, und zwar ganz real.“

Daher hat sich ein Team aus der Kirchengemeinde in den vergangenen Tagen mit Alternativen beschäftigt. Insgesamt 26 Gottesdienste werden über die Weihnachtstage in den verschiedenen Kirchen und Kapellen gefeiert – deutlich mehr als sonst. Zudem wird es mit dem Bürgerhaus und der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau in Westbevern-Vadrup zwei neue Gottesdienstorte geben.

Damit niemand trotz der Vielzahl an Wahlmöglichkeiten wegen des Erreichens der erlaubten Kirchenbesucherzahl vor einer verschlossenen Kirchentür steht, wird eine Art „Buchungssystem“ eingeführt. Ab dem kommenden Wochenende (erster Adventssonntag) besteht schriftlich die Möglichkeit, sich für eine Messe registrieren zu lassen. Ab dem 3. Dezember sind zusätzlich Online-Anmeldungen möglich. „Die Plätze werden dann nach Eingangsdatum der Anmeldung vergeben“, betonte der Propst. Zudem haben die Verantwortlichen aus der Gemeinde ein eigenes Faltblatt zu den Weihnachtsgottesdiensten entwickelt, das konkrete Hinweise zu Art, Ort und Zeit weihnachtlicher Gottesdienste und zum Anmeldemodus gibt. Dieses soll ebenfalls Anfang Dezember erscheinen.

Beim Thema Weihnachtsgottesdienste hat sich die evangelische Kirchengemeinde nach Angaben von Pfarrerin Sabine Elbert noch nicht entschieden. Die Verantwortlichen hätten generell zwei verschiedene Optionen angedacht, wollten aber noch Ende November abwarten. Zu diesem Zeitpunkt werden neue Richtlinien seitens des Bundes und Landes erwartet. „Wir wollen dann sehr aktuell reagieren und zugleich die größtmögliche Sicherheit der Gottesdienstbesucher garantieren“, sagt die Pfarrerin.