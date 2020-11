192 Pakete wurden vom Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium an die Aktion „Kleiner Prinz“ übergeben. Christiane Conze, die auch in diesem Jahr zusammen mit der SV die Organisation übernommen und ordentlich die Werbetrommel gerührt hatte, zeigte sich begeistert: „So viele Pakete hatten wir noch nie. Vor ein paar Jahren waren es um die 100, aber nicht fast doppelt so viele.“ Jetzt gehen die bunten Pakete vom MSMG zusammen mit vielen anderem Päckchen auf die Reise nach Rumänien, um dort 192 Kindern ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. „Toll, dass diese Kinder trotz der Pandemie nicht vergessen wurden“, heißt es in der Mitteilung des Gymnasiums abschließend.