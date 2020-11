Der positiv verlaufene Start der Nachfragebündelung für das Projekt „Glasfaser für Telgte“ sei durch die anhaltende Corona Pandemie stark beeinflusst worden. In bestimmten Bereichen habe es auch Unklarheiten in der Kommunikation gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Glasfaser. So hätten sich zum Stichtag am 21. November, gerade mal 25 Prozent aller Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden.

Das angestrebte Ziel des privatwirtschaftlichen Glasfaserausbaus sei damit nicht erreicht worden. Denn nur wenn 40 Prozent aller Haushalte im geplanten Ausbaugebiet für einen Glasfaseranschluss entschieden, könne der flächendeckende Ausbau der neuen Infrastruktur realisiert werden. Die Verantwortlichen bei Deutsche Glasfaser sehen die derzeitigen Erfolgschancen bei einer möglichen Verlängerung als gering an. In Gesprächen mit der Stadt soll jetzt die weitere Vorgehensweise besprochen werden.

Bis zum 18. Dezember dieses Jahres besteht jetzt die Möglichkeit, dieses Ergebnis noch positiv zu beeinflussen. Denn bis zu diesem Datum können zu den vergünstigten Konditionen weiterhin Anträge einreicht werden – ohne zusätzliche Kosten bei einem möglichen Ausbau.

Informationen und Beratungen bieten sowohl die telefonische Kundenbetreuung, wie auch die Berater im Servicepunkt von Deutsche Glasfaser. Eine telefonische Kundenbetreuung ist werktags von 8 bis 17 Uhr unter 0 28 61/81 33 420 gewährleistet. Der Servicepunkt an der Steinstraße 7 ist werktags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet.