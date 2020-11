Nach knapp 23 Jahren an der Brüder-Grimm-Schule wurde Schulsekretärin Margret Muhmann verabschiedet. Sie erzählte in diesem Zusammenhang, dass sie noch mit einem staubigen Computer, der in einer Ecke des Büros stand, und einer Schreibmaschine auf dem Tisch begonnen hatte. Längst ist aus den zu bearbeitenden Karteikartensystemen eine aufwendige Verwaltung geworden, die Margret Muhmann stets kompetent und sorgfältig zu bedienen wusste, heißt es im Bericht der Schule. Aber nicht nur das – immer freundlich und im größten Stress noch ruhig sei sie qualifizierte Ansprechpartnerin für die Schüler, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen gewesen. „Die gute Seele der Schule“, so nannte Schulleiterin Sabine Senkbeil die langjährige Kollegin und bedankte sich für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit. „Wir werden dich sehr vermissen.“

Margret Muhmann, die die Brüder-Grimm-Schule „wie ihre Familie“ empfand, geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich werde sicher noch häufiger bei euch vorbeischauen“, versprach sie. Die gewonnene Freizeit will sie künftig für Sport, Haus und Garten und ihre Lieblingsbeschäftigung, das Lesen, nutzen.