In der vergangenen Woche waren die Kinder der Kita Wiesenhaus am Hermann-Löns-Weg sehr fleißig. Ihr Ziel dabei: Sie wollen mit selbstgebastelten Lichterlaternen in der dunklen Jahreszeit in Telgte Freude verbreiten.

So beklebten die jüngeren Kindergartenkinder im Rahmen dieser Aktion Gläser mit Transparentpapier. Zuvor hatten sie aus dem Papier Sterne und Schneeflocken ausgestanzt. Das hat den Hintergrund, dass das Licht dann entsprechend leuchtet.

Die älteren Kinder bastelten währenddessen nach Angaben des Kindergartenteams viele Lichterlaternen mit verschiedenen Motiven. Der Fantasie der Kleinen waren dabei keine Grenzen gesetzt. Elche, Tannenbäume, Sterne und ein Rehkitz waren die Motive.

Am Montag war es dann soweit: Zwei Erzieherinnen haben sich mit ein paar Kinder auf den Weg gemacht und die Laternen in Telgte in verschiedenen Läden, Apotheken, Altenheim und der Bücherei verteilt.

„Diese wurden gerne angenommen, und beim nächsten Bummel durch die Stadt kann man sie in den Schaufenstern entdecken“, schreibt das Team des Kindergartens in einer Mitteilung.