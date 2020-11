Insektenhotels in kleineren und größeren Ausführungen sind bei vielen Gartenbesitzern beliebt. Sie werden oft selbst angefertigt und mit verschiedenen Materialien bestückt.

Das Insektenhotel auf dem Dorfplatz ist nach Ansicht des Westbeverner Krink eine gute Vorlage für entsprechende Bauprojekte und Interessierte. Denn das Insektenhotel zeige gleich mehrere Möglichkeiten, wie ein entsprechender Unterschlupf für die Tiere mit ganz unterschiedlichen Materialien gebaut werden kann.

Nach Ansicht des Krink biete sich gerade die kühlere Jahreszeit für ein solches Bauprojekt in der heimischen Hobbywerkstatt oder im Keller an, um dann passend zum Frühjahr alles fertig zu haben.

Wer mehr über Insektenhotels und deren Bedeutung wissen will, auch der ist auf dem Dorfplatz an der richtigen Adresse. Denn auf einer umfangreichen Infotafel, die direkt neben dem ungewöhnlichen Hotel angebracht ist, bekommen Interessierte viele Tipps und Hinweise rund um das Thema Insektenschutz, so der Westbeverner Krink.