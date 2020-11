Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, das ist dem Schreiben zu entnehmen, das die Kirchengemeinde St. Marien von höchster Stelle erreicht hat. Doch Fakt ist, der Nikolaus wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht mit dem Boot über die Ems zu den Kindern nach Telgte kommen. „Da ich ein alter Mann bin, bleibe ich zu Hause“, heißt es in einem Brief des Heiligen Mannes. Um sowohl sich als auch die Kinder und ihre Eltern zu schützen, habe er sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen, schreibt er.

Doch der Nikolaus hat viele Helfer auf der ganzen Welt, und dazu gehört in Telgte David Krebes , Pastoralreferent in der Kirchengemeinde. Wenn der Nikolaus schon nicht persönlich kommt, dann soll die Kinder wenigstens auf andere Art und Weise eine kleine Überraschung erreichen, ist dabei das Ziel.

Analog zu „St. Martin in der Tüte“, die Aktion war Mitte November ein riesiger Erfolg, kommt in diesem Jahr auch der Nikolaus in der Tüte. Eine Grußkarte des Heiligen Mannes, eine Teelicht-Banderole, eine kleine Geschichte, ein Ausmalbild und eine Überraschung stecken in jeder dieser Tüten, die passend zu Nikolaus in interessierten Kindergärten und Grundschulen verteilt werden.

„Ich habe bereits etliche Rückmeldungen von Kindergärten und Grundschulen, sodass wir derzeit aller Voraussicht nach rund 800 Kinder mit der Aktion erreichen werden“, sagt Krebes. Sollten sich weitere Einrichtungen für das Angebot des „Nikolaus in der Tüte“ interessieren, können sie sich per Mail bei dem Pastoralreferenten unter krebes@bistum-muenster.de melden. Die Nikolausgesellschaft und die Kirchengemeinde stellen im Rahmen dieses Kooperationsangebotes kostenlos die Materialien und die Überraschung zur Verfügung, das Verpacken und Verteilen müssen die Einrichtungen selbst übernehmen.

Auch wenn er in diesem Jahr pausiert, der Nikolaus ist guten Mutes, dass er im nächsten Jahr wieder per Boot über die Ems nach Telgte kommen kann. „Bleibt alle so brav wie bisher, kümmert Euch gut um eure Freunde und Familien und bleibt vor allem gesund“, gibt er zum Schluss in seinem Brief den Kindern der Emsstadt mit auf den Weg.