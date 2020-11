Die Stadt Telgte schließt sich der Kampagne „Das Gute findet Innenstadt“ an, die von der IHK Nord Westfalen, der Handwerkskammer Münster, dem Handelsverband, dem Münsterland e.V. und WIN Emscher-Lippe ins Leben gerufen wurde. Die Initiative möchte bis Weihnachten mehr als zehn Millionen Mal im Blickfeld und in Hörweite der Verbraucher auftauchen, daher wurden alle Städte und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen eingebunden.

„Wir können maßgeblich über das Weihnachtsgeschäft mitentscheiden, wie unsere Altstadt in Zukunft aussieht. Der Handel hat derzeit ein besonderes Problem, da er von den aktuellen Schließungen nicht betroffen ist, nicht von der Novemberhilfe partizipiert und gleichzeitig die Kundenfrequenz dramatisch zurückgegangen ist“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper. Daher sein Appell: „Hier vor Ort kaufen und damit doppelt beschenken.“

Weitere Informationen zur Kampagne unter: https://www.ihk-nordwestfalen.de/aktuelles/pressemeldungen/pressemeldungen2020/november2020/einzelhandel-4959918