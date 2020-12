Gebastelte Hingucker

Stolz hängt Daniel den letzten Stern an die Tanne. „Die haben wir alle selbst gebastelt“, erzählt er. Und fragt direkt: „Sind die nicht schön?“

Norbert Woestmeyer , Geschäftsführer der Telgter Hanse, und Ursula Große Jäger, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, nicken zustimmend. „Das werden echte Hingucker“, sagt Woestmeyer mit Blick auf die bunten Kinder-Bastelarbeiten. Große Jäger ergänzt: „Wir hoffen, damit die Innenstadt trotz Corona weihnachtlich-gemütlich zu machen und etwas Glanz in die gute Stube zu bringen.“

Die Tanne, die die Schulkinder der städtischen Kindertagesstätte Abenteuerland gestern schmückten, ist eine von rund 40, die in diesem Jahr ganz besonders erstrahlen werden. Insgesamt sind im Stadtgebiet 160 Bäume aufgestellt worden.

In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein entstand bei der Hanse die Idee, zusätzlich zu den roten Kugeln und Schleifen auf verschiedenen Straßen rund um den Marktplatz mit zusätzlichem Schmuck für weitere Deko-Hingucker zu sorgen. Norbert Woestmeyer sprach daraufhin alle Kindergärten und Grundschulen in Telgte an, und etliche davon sagten zu.

„ Die Aktion ist nicht nur bei den Kindern super angekommen, sondern auch bei den Eltern. Die Aktion ist nicht nur bei den Kindern super angekommen, sondern auch bei den Eltern. “ Christiane Sowa

In den Gruppen wurde in den vergangenen Tagen gebastelt, was die Scheren, Filzstifte und Kleberollen hergaben. Zudem glühte zumindest im Abenteuerland das Laminiergerät, denn die Bastelarbeiten wurden noch wetterfest eingeschweißt.

„Die Aktion ist nicht nur bei den Kindern super angekommen, sondern auch bei den Eltern“, berichtete Christiane Sowa, Leiterin der Einrichtung, am Rande der Aktion. Bis Anfang kommender Woche sollen verschiedene Tannen entsprechend dekoriert werden und zum Bummel einladen. Das Gros ist aber bereits beim langen Samstag am 5. Dezember fertig.

Angesichts der großen Resonanz überlegen Heimatverein und Hanse bereits, ob eine Ausweitung im kommenden Jahr Sinn macht. Die Kinder des Abenteuerlandes jedenfalls fänden das gut. „Wir würden uns wieder beteiligen“, war der einhellige Tenor.