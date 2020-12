Ein 69-jähriger Fußgänger aus Vadrup ist am Donnerstag gegen 17.10 Uhr auf der Grevener Straße (L 588) angefahren worden, als er die Fahrbahn überquerte, berichtet die Polizei.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Westbevern war in der Dunkelheit mit seinem Opel Tigra in Fahrtrichtung Greven unterwegs, als er mit dem linken Außenspiegel den dunkel gekleideten Fußgänger touchierte. Dieser hatte sich in der Mitte der Straße befunden, wo er stehengeblieben war, weil aus der Gegenrichtung ebenfalls Verkehr kam.

Der 69-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde leicht beschädigt.