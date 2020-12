Der Sprecher der Volksbank Münsterland Nord, Gerhard Bröcker , geht nach 42 Jahren ununterbrochener genossenschaftlicher Tätigkeit, davon 33 Jahre in Vorstandsverantwortung, in den Ruhestand. Er hat viele Fusionen begleitet und mehrere Karrierestufen erklommen. Zum 1. Januar wechselt er ins Privatleben, ein halbes Jahr eher als vorgesehen, teilt die Volksbank mit.

Die genossenschaftliche Karriere von Gerhard Bröcker begann 1978 als Auszubildender zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Borgloh in der Gemeinde Hilter im Landkreis Osnabrück. Nach verschiedenen Stationen und Aufgaben im Kreditbereich wurde er bereits 1988 in den Vorstand der damaligen Volksbank Kattenvenne berufen. Einige Fusionen später (Volksbank Ostbevern-Kattenvenne, Vereinigte Volksbank, Telgte und Vereinigte Volksbank Münster) hat Bröcker diese Führungsverantwortung bis heute – und seit 2015 als Sprecher des Vorstandes – inne. Mit der Fusion zur Volksbank Münsterland Nord hat der in der Region beheimatete Bröcker Volksbank-Geschichte im Münsterland geschrieben, heißt es in einer Mitteilung der Volksbank weiter.

„Ich sehe es nun als schönen Abschluss meiner Karriere an, ein großes, gut aufgestelltes und zukunftsfähiges Haus zu übergeben, für dessen Erfolg ich an verantwortlicher Stelle mitarbeiten durfte“, so Bröcker. Die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft sei nach wie vor eines der zentralen Alleinstellungsmerkmale.

„Wenn wir sagen, wir sind eine partnerschaftliche, regionale, nachhaltige und demokratische Organisation, die Verantwortung übernimmt, dann müssen wir das mit vollem Herzen leben und die Mitglieder beteiligen, zum Beispiel auch über die digitalen Mitgliederplattformen, die wir jetzt planen und umsetzen“, sagt Bröcker.

„Gerhard Bröcker ist bodenständig, ehrlich und gradlinig“, charakterisiert ihn Friedhelm Beuse, Vorstandsmitglied und langjähriger Weggefährte.

Der Lengericher verlasse die Bank „nach reiflicher Überlegung“ vorzeitig auf eigenen Wunsch hin, denn der Austritt war ursprünglich zum 30. Juni 2021 geplant. „Wir haben drei Jahre die Fusion intensiv vorbereitet und eine neue Volksbank gebaut“, so Bröcker.

Die Funktion des Vorstandssprechers werde es künftig nicht mehr geben, heißt es. Dieses Aufgabenfeld werde in Kollegialverantwortung von allen vier Vorstandsmitgliedern übernommen.