Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls. Am Sonntag befuhr ein 26-jähriger Mann aus Telgte gegen 2.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Wolbecker Straße in Richtung Orkotten. Am Kreisverkehr angekommen, beabsichtigte der junge Mann die Straße Orkotten zu überqueren. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr den Kreisel und bog zeitgleich nach rechts in den Orkotten ein. Dabei touchierte er den Radfahrer leicht am Hinterrad. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht.

Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.