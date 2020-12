Einstimmig hat der Kinder- und Jugendausschuss bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen, nach Möglichkeit am Bolzplatz in Westbevern-Vadrup einen Basketballkorb zu errichten. Die Verwaltung wurde allerdings beauftragt, zuerst mit den Nachbarn Gespräche zu führen und sie nicht nur von dem Projekt, sondern auch seiner Notwendigkeit zu überzeugen und dann bei einem positiven Votum den Korb anzuschaffen und zu montieren. Das Ganze geht auf einen Antrag der CDU zurück. Michael Gerbert erläuterte, dass seine Fraktion damit dem Wunsch etlicher Kinder und Jugendlicher in Vadrup nachkommen wolle, die sich ein entsprechendes Sportangebot wünschten.

Fachbereichsleiterin Tanja Schnur erinnerte daran, dass dort bereits vor Jahren ein Basketballkorb errichtet worden sei, aufgrund der Lärmproblematik und nach entsprechenden Beschwerden aus der Nachbarschaft aber wieder abgebaut werden musste. „Wir können aber gerne einen neuerlichen Anlauf versuchen“, sagte sie.