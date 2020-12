Nikolaus mit Abstand unterwegs

Ein Herz für die Kinder in Vadrup zeigte der Nikolaus am Sonntagnachmittag, als er im Landauer durch die Straßen fuhr. Der Heilige Mann beschränkte sich dabei nicht nur auf das Winken, sondern ließ durch seine Helfer Oliver Hollmann , Kai König sowie Sascha Markfort-Wiegert und Darius Markfort, alle Mitglieder der Ehrengarde des Vadruper Schützenvereins, zahlreiche Schoko-Nikoläuse verteilen. Die Helfer beachteten dabei die Corona-Vorgaben und legten die süßen Gaben auf Grundstücken beziehungsweise in Hauseingängen ab.

„Eine tolle Idee von Hermann-Josef Schulze Hobbeling, der diese mit den Helfern umsetzte und damit für viele freudige Kinderaugen sorgte“, lobte die Krink-Vorsitzende Friederike von Hagen-Baaken.

Die Kinder fieberten dem Heiligen Mann entgegen: „Wir können es nicht mehr abwarten“, sagten beispielsweise Elsa und Carlo Polfuß, bevor sie endlich aus der Ferne die festlich geschmückte Kutsche erblickten. Das Gespann mit dem hohen Gast wurde von Hermann-Josef Schulze Hobbeling und Beifahrer Leo Craes durch den Ortsteil gefahren.

Nikolaus mit Abstand in Westbevern 1/13 Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Telgte Foto: Bernhard Niemann

Die süßen Überraschungen kamen an. „Der schmeckt gut. Ich habe mich schon darauf gefreut“, sagte etwa ein kleiner Junge am Straßenrand. „Das ist eine gute Sache in dieser schwierigen Zeit“, betonte eine Person neben ihm.

Begleitet wurde die Tour durch adventliche Melodien. Aktive des Vadruper Fanfarenzuges sorgten auf ihren Instrumenten für entsprechendes Flair. Mitglieder aus zwei Familien bildeten jeweils eine Gruppe, vier davon gab es insgesamt, die sich im Verlauf des Umzuges an verschiedenen Stellen postiert hatten.

Die süßen Überraschungen spendierte der Westbeverner Krink. Der Umzug in Vadrup ist aber nicht das einzige Ereignis, bei dem es etwas für Kinder gibt. „Wir werden auch dem Kindergarten St. Christophorus in Westbevern-Dorf Süßigkeiten zukommen lassen“, so Friederike von Hagen-Baaken. „Denn es sollen alle Kleinen im Ort bedacht werden, so wie das sonst auf dem Vadruper Weihnachtsmarkt stets der Fall ist, wenn der Heilige Mann dort vorbeikommt“, betonte sie.

In diesem Zusammenhang betonte die Krink-Vorsitzende auch, dass die Aktion dank mit einer großen Helferschar gestemmt wurde. Und: „Wir sind zuversichtlich, dass der Nikolaus im kommenden Jahr wieder zum Vadruper Weihnachtsmarkt kommen kann“, blickte sie voraus.