„Die Spendenbereitschaft für unseren Verein ‚Hilfe für Waisenkinder in Namibia‘ ist auch in Corona-Zeiten gut. So können wird weiter die Projekte in Okahandja unterstützen“, sagten Hubert Kleuser (erster Vorsitzender) und Hans-Jürgen Pfützner (Stellvertreter). Passend zur Weihnachtszeit freuten sie sich nun über eine Spende von 2500 Euro der Firma MKD Kurier aus Düren.

Für Wolf Menzel und Nicola Meier-Menzel aus der Geschäftsleitung des Unternehmens war es eine Selbstverständlichkeit, den Westbeverner Verein einmal mehr zu unterstützen. Finanzieller Beistand durch die Mitglieder des hiesigen Vereins und der Eigeninitiative, aber auch weitere private Spenden im Verlauf eines Jahres, runden die Hilfe für die Waisenkinder in Okahandja ab.

Neben den Hilfsmaßnahmen im schulischen Bereich und der Ausbildung rückt ein Anbau an ein Wohnhaus näher, in dem die Kinder dann untergebracht werden sollen. Unterstützend ist der Westbeverner Verein aber auch bei den Grundnahrungsmitteln tätig. Hans-Jürgen Pfützner und Birgit Leyendecker engagieren sich seit 2006 in dem afrikanischen Land. In einem Faltblatt, das an einigen Stellen ausliegt, sind nähere Einzelheiten über den Verein, das Hauptaugenmerk der Unterstützung und die Möglichkeit zum Spenden angegeben. Der Verein ist auch berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.